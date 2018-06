Hamburg (dpa) - Ein bisschen Rock 'n' Roll, ein bisschen Pop, Swing und Schnulze: Zum Auftakt seiner Deutschlandtournee am Dienstag in Hamburg hat der Pop-Ritter Sir Cliff Richard mehr als 30 Songs aus seiner gut 50-jährigen Karriere präsentiert. Da durften in der mit etwa 4000 Zuschauern eher mager besetzen O2 World Klassiker wie "Johnny B. Good", "Dreamin'" und "Rote Lippen soll man küssen" selbstverständlich nicht fehlen. Bei den rasanteren Stücken übertönte die Band zwar so manches Mal den 73-Jährigen. Doch bei den Balladen durfte der agile Sir dann wieder so richtig Schmalz in die Stimme legen - und das gediegene Publikum seinen Cliff feiern.

