Hamburg (dpa) - Das Hamburger Domkapitel hat sich auf drei Kandidaten für das Amt des neuen Erzbischofs verständigt. Diese Liste sei dem Apostolischen Nuntius in Berlin, Erzbischof Nikola Eterovic, zugeschickt worden und werde dann Papst Franziskus vorgelegt, erklärte Dompropst Franz-Peter Spiza am Donnerstag. Wer letztlich in einigen Monaten in Hamburg zum neuen Erzbischof gewählt werde, sei unklar, da es weitere Kandidatenvorschläge geben könne, aus denen der Vatikan am Ende eine weitere Dreierliste zur Abstimmung stellt. Auf wen sich das Hamburger Domkapitel bislang verständigt hat, wollte ein Sprecher nicht sagen. "Das wird diskret behandelt."