Hamburg (dpa/lno) - Ein 26 Jahre alter Mann hat am Mittwoch einer 72-Jährigen im Hamburger Stadtteil Eppendorf die Handtasche geraubt. Der Mann habe mit einem Messer die Riemen der Tasche durchtrennt und sei anschließend geflohen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 23 Jahre alte Frau habe versucht, sich in den Weg des Räubers zu stellen und wurde zu Boden gestoßen. Dabei verletzte sie sich leicht. Eine Sofortfahndung führte zur Festnahme des Täters. Der Mann räumte die Tat ein und wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Polizeimeldung