Stralsund (dpa) - Die erste von zwei neuen Fähren für die Reederei Scandlines hat am Samstag die insolvente P+S-Werft in Stralsund verlassen. Die 169 Meter lange Fähre "Berlin" wird nach Hamburg geschleppt, wo sie - wie auch ihr Schwesterschiff "Copenhagen" - in den nächsten Monaten bei Blohm + Voss umgebaut werden soll.

Ursprünglich sollten sie bereits ab 2012 auf der Ostsee-Route zwischen Rostock und dem dänischen Gedser eingesetzt werden. Bis heute ungelöste Gewichtsprobleme verzögerten jedoch die Fertigstellung und waren im August 2012 der letzte Auslöser für die Insolvenz der vorpommerschen P+S-Werften.