Hamburg (dpa/lno) - Die norddeutsche Verkehrswirtschaft will die Autobahn A7 entlasten, die in den nächsten zehn Jahren ausgebaut wird. "Wir müssen uns fragen, ob es Lösungsansätze gibt, um die angespannte Situation durch die Dauerbaustelle zu entlasten", sagte Frank Wylezol, Geschäftsführer des Verbandes Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg (VSH), der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg. Dazu könne gehören, das Ende des Sonntagsfahrverbots für Lkw von 22.00 auf 18.00 Uhr vorzuziehen. Der VSH ist einer von sechs Ausrichtern des 4. Tages der NordLogistik am Sonnabend in Hamburg. Die Transport-, Speditions- und Logistikbranche in Hamburg und Schleswig-Holstein vertritt rund 1500 Unternehmen mit 35 000 Mitarbeitern.