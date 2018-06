Neumünster (dpa/lno) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Neumünster für eine starke Wahlbeteiligung bei der Europawahl in gut einer Woche geworben. Europa sei der Garant für Frieden und Freiheit, für Wohlstand und soziale Sicherheit, sagte Merkel am Samstag auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, zu der nach Veranstalterangaben rund 3000 Menschen kamen. "Das müssen wir für die Zukunft erhalten, darum geht es bei der Wahl", betonte die CDU-Vorsitzende. Von Neumünster ging es nach Hamburg, wo ein weiterer Auftritt geplant war. Bei der Europawahl 2009 kam die Union auf 37,9 Prozent. Jüngste Umfragen sehen sie derzeit bei 37 bis 38 Prozent.