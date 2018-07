Hamburg (dpa/lno) - Wahlkampfhöhepunkt der CDU im Norden: Rund eine Woche vor der Europawahl am 25. Mai reist die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag nach Schleswig-Holstein und Hamburg. Zunächst wird sie mit dem CDU-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Niedersachsens Ex-Regierungschef David McAllister, um 11.00 Uhr in Neumünster erwartet. Zwei Stunden später ist dann ein Auftritt vor der Hamburger Fischauktionshalle geplant. Bei der Europawahl 2009 kam die Union auf 37,9 Prozent. Jüngste Umfragen sehen sie derzeit bei 37 bis 38 Prozent. Gegner des mit den USA geplanten Freihandelsabkommen sowie Kritiker der Überwachung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA haben in der Hansestadt bereits Aktionen während Merkels Auftritt angekündigt.