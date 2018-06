Düsseldorf (dpa/lno) - Das Überraschungs-Comeback von Hockeyspieler Moritz Fürste nur drei Monate nach seinem Kreuzbandriss bei der Weltmeisterschaft in Den Haag ist geplatzt. Bundestrainer Markus Weise berief am Sonntagabend den 29-jährigen Hamburger nicht in seinen Kader für die vom 31. Mai bis 15. Juni stattfindenden WM. Das Risiko sei zu groß, hieß es. Dabei hatte der Welthockey-Spieler von 2012 breits wieder trainiert. Dafür nominierte Weise die zuletzt im Nationalteam monatelang fehlenden Routiniers Christopher Zeller, Maximilian Müller und Oliver Korn.