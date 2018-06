Hamburg (dpa/lno) - Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Sonntag in einer S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof einen 31-Jährigen mit Faustschlägen angegriffen und verletzt. Der 31-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Bundespolizei mit. Die beiden Männer seien bereits auf dem Bahnsteig aneinandergeraten. Als der 40 Jahre alte Schläger nach der Tat flüchten wollte, hielten ihn Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf. Bundespolizisten nahmen ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,37 Promille.

Polizeimitteilung