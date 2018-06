Hamburg (dpa/lno) - Ein unbekannter Täter hat mithilfe einer Komplizin in Hamburg-Rahlstedt einen Taxifahrer ausgeraubt. Der 44-Jährige hatte in der Nacht zum Freitag angehalten, um einen Streit zwischen einem Paar zu schlichten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als seine Hilfe abgelehnt wurde, stieg der 44-Jährige wieder in sein Taxi. Gleichzeitig setzte sich der in den Streit verwickelte Mann auf den Beifahrersitz, bedrohte den Fahrer mit einem Messer und forderte ihn auf, in Richtung Hamburg-Tonndorf zu fahren. Während der Fahrt lotste der Täter per Telefon eine Frau zu einem Supermarktparkplatz. Dort angekommen, zwang er den Taxifahrer, sein Geld, etwa 80 Euro, herauszugeben und flüchtete mit der unbekannten Frau, die auf dem Parkplatz gewartet hatte.

