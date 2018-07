Pinneberg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Pinneberg ist ein 48 Jahre alte Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer hatte den Radler am Samstagabend beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer aus Hamburg stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung