Hamburg (dpa/lno) - Der Prozess gegen die frühere Vorstandsriege der HSH Nordbank steuert auf sein Ende zu. Am 28. Mai soll die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten, anschließend seien die Verteidiger an der Reihe, sagte ein Sprecher des Landesgerichts am Montag in Hamburg. Angeklagt sind sechs frühere Bankmanager der Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein, darunter der damalige Finanzchef und spätere Vorstandsvorsitzende Dirk Jens Nonnenmacher. Wann das Urteil gesprochen wird, ist noch offen.

Die Ex-HSH-Manager sollen der Bank 2007 bei einem komplexen Kreditgeschäft, das unter dem Namen "Omega 55" bekanntgeworden ist, einen Schaden von 158 Millionen Euro zugefügt haben. Dabei hätten sie ihre Pflichten verletzt und damit Untreue in einem besonders schweren Fall begangen, lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Zwei der Angeklagten wird zudem Bilanzfälschung vorgeworfen.