Hamburg (dpa/lno) - Sieben Tage vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV formiert sich der Widerstand gegen die Initiative HSV Plus des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Ernst-Otto Rieckhoff. Am Montag präsentierte sich unter der Führung des früheren Präsidenten Jürgen Hunke, des Nationalspielers Manfred Kaltz und des Unternehmers Eugen Block die HSV-Allianz. Auch diese Gruppe plädiert für die Ausgliederung des Profibereichs in eine Aktiengesellschaft, sieht bei HSV Plus aber eine Beschneidung der Mitgliederrechte. Auch ein "Verkauf des Stadions und der Raute" dürfe nicht sein.