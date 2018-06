Hamburg (dpa/lno) - Der Güterumschlag im Hamburger Hafen ist zum Beginn des Jahres kräftig gewachsen. In den ersten drei Monaten gingen 35,6 Millionen Tonnen über die Kaikanten, das sind 8,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Montag in der Hansestadt mit. Der Containerumschlag erhöhte sich um 8,0 Prozent auf 2,4 Millionen Standardcontainer. Dazu trugen die Importe wie auch die Exporte fast gleichermaßen bei. Damit habe der Hamburger Hafen trotz einiger Beeinträchtigungen seine Wettbewerbsposition stärken könnten. Der Marktanteil unter den vier großen nordwesteuropäischen Häfen stieg um 1,4 Punkte auf 26,8 Prozent.

Hafenzahlen