Hamburg (dpa/lno) - Der HSV bleibt in der Topliga des deutschen Fußballs - und auch die Hamburger Tourismusbranche atmet auf. "Zu einem touristischen Top-Ten-Ziel in Europa gehört auch eine erstklassige Fußballmannschaft", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Montag der Nachrichtenagentur dpa.

Nicht nur die Stadionbesucher brächten einen erheblichen Umsatz für das Gastgewerbe, ergänzte der Senator. "Vor allem das touristische Image unserer Stadt hätte gelitten, wenn Hamburg nicht mehr in einer Liga mit Berlin und München sondern mit Sandhausen oder Aue wahrgenommen würde."

Auf die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Hamburger Sport-Vereins für die Stadt hat jüngst der Sportökonom des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), Henning Vöpel, hingewiesen. Er beziffert den Einkommens- und Beschäftigungseffekt, der von dem Club für die Stadt ausgeht, auf rund 100 Millionen Euro. Die Elbmetropole hat ihren zehnten Rang unter den beliebtesten Reise-Metropolen Europas mit 11,6 Millionen Übernachtungen (2012) gefestigt.

