Hamburg (dpa/lno) - Im Untreueprozess gegen den ehemaligen Chef der Fondsgesellschaft Wölbern Invest, Heinrich Maria Schulte, wird am Dienstag eine Aussage des Angeklagten erwartet. Das hatte sein Verteidiger am ersten Prozesstag am Montag angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 60 Jahre alten Geschäftsmann und Mediziner vor, als Eigentümer und Chef der Fondsgesellschaft Wölbern Invest mehr als 147 Millionen Euro aus dem Vermögen zahlreicher Fonds abgeschöpft und zweckentfremdet zu haben. Der Arzt, Unternehmer und Investor ist wegen gewerbsmäßiger Untreue in 360 Fällen angeklagt.