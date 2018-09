Hamburg (dpa/lno) - Hamburg rechnet in den kommenden Jahren mit noch stärker steigenden Steuereinnahmen als bislang angenommen. Im Vergleich zur November-Prognose sollen laut aktueller Schätzung allein in diesem Jahr 9,5 Milliarden Euro in die Steuerkasse fließen - das sind 124 Millionen mehr als noch vor einem halben Jahr vorausgesagt. Grund sei die gute Konjunktur, die sich in Hamburg sogar besser entwickle als in Gesamtdeutschland, sagte Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag bei der Präsentation der Mai-Steuerschätzung. Bis 2018 sollen die Einnahmen auf 10,7 Milliarden Euro klettern.