Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute einmal mehr mit dem Wohnungsbau und dem Verkehrschaos auf den Straßen der Hansestadt. Auf Antrag der alleinregierenden SPD debattieren die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde zunächst über die nach Senatsangaben fertiggestellten 6400 Wohnungen. Im Anschluss möchten CDU und FDP ebenfalls in einer Aktuellen Stunde wissen, wie der Senat die durch Baustellen verursachten Verkehrsstaus auflösen will. Weitere Themen im Parlament sind unter anderem das umstrittene Busbeschleunigungsprogramm sowie die Fusion der Reedereien Hapag Lloyd und CSAV.