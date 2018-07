Lübeck (dpa/lno) - In Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck wird heute in Lübeck der 34. Internationale Hansetag eröffnet. Erster Höhepunkt der Veranstaltung wird der Einzug der Delegationen von 122 ehemaligen Hansestädten aus ganz Europa sein. Bis zum Sonntag soll in der Lübecker Altstadt auf einer Gesamtfläche von 60 000 Quadratmetern gefeiert werden. Das Angebot reicht von der Kultur über Kunsthandwerk bis zu einer Zeitreise ins Mittelalter, vom wissenschaftlichen Vortrag bis zur Disconacht. Die Veranstalter erwarten rund 400 000 Besucher.

