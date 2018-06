Zuzenhausen/Hamburg (dpa/lno) - Leihstürmer Michael Gregoritsch verlässt wie erwartet den FC St. Pauli. Der 20-jährige Österreicher wird von seinem Stammverein TSG 1899 Hoffenheim erneut an einem Fußball-Zweitligisten verliehen, diesmal für ein Jahr zum VfL Bochum. Zuvor wurde sein Vertrag in Hoffenheim vorzeitig um ein Jahr bis 2016 verlängert, wie der Erstliga-Club aus dem Kraichgau am Freitag mitteilte. Der österreichische U21-Nationalspieler erzielte in der abgelaufenen Saison für den Hamburger Kiezclub in 15 Zweitliga-Partien ein Tor.

"Die Vorstellungen von Hoffenheim und uns lagen zu weit auseinander", sagte St. Paulis Sportdirektor Rachid Azzouzi zu einer möglichen weiteren Verpflichtung des Sturmtalents.

