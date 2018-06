Hamburg (dpa/lno) - Drei Räuber haben in der Nacht zum Freitag in Hamburg-Uhlenhorst einen 59-jährigen Gastwirt überfallen und ausgeraubt. Das Trio hatte seinem Opfer auf dem Weg zu dessen Wohnung aufgelauert, bedroht und ihm Handy, Schlüssel sowie seine Armbanduhr abgenommen, teilte die Polizei in Hamburg mit. Als der Mann darum bat, sein Handy zurückzubekommen, versetzte einer der Täter ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb ohne Ergebnis. Das Handy wurde später jedoch in einer Grünanlage wiedergefunden.

