Hamburg (dpa/lno) - Nach dem ganzen ESC-Hype ist das Leben von Elaiza-Frontfrau Ela wieder "ein bisschen ruhiger". "Dafür bekommen wir jetzt ganz viel internationale Fanpost", sagte die 21-Jährige am Donnerstagabend der dpa in Hamburg. "Unser Album soll sogar in Polen erscheinen. Meine Familie da flippt total aus", erzählte sie am Rande der Verleihung des Echo Jazz. Dort gaben sie und ihre Bandkolleginnen Yvonne und Natalie eine "jazzige" Version ihres Hits "Is It Right" zum Besten. Ob sie Angst hätten, nach dem 18. Platz beim Eurovision Song Contest nun wieder in der Versenkung zu verschwinden? "Nö! Hey, vor ein paar Wochen kannte uns noch überhaupt niemand", meinte Ela.

Echo Jazz