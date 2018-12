Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Schulen haben 44 Vorfälle von gefährlicher Körperverletzung im vergangenen Jahr und im ersten Quartal 2014 gemeldet. Diese Zahl gab die Schulbehörde am Freitag bekannt. Zu den gefährlichen Körperverletzungen zählten etwa gemeinschaftliche Angriffe auf einen Einzelnen oder Angriffe mit Scherben, Stöcken und Scheren. Die Attacken wurden von 32 Hamburger Schulen gemeldet. In Hamburg-Mitte wurden 11 Fälle gemeldet, in Harburg nur 3, wobei der Bezirk Mitte knapp dreimal so viele Schüler hat.

Schulsenator Thies Rabe merkt an, dass diese differenzierten Zahlen oft keineswegs die Gewaltbereitschaft von Schülern widerspiegelten. "Sie geben vielmehr Aufschluss darüber, wie genau die Lehrkräfte hinsehen und wie sorgfältig sie ihren Meldepflichten nachkommen", sagte Rabe.

Durch die Veröffentlichung der Zahlen einzelner Schulen befürchten der Senator und Christian Böhm, Leiter der Beratungsstelle für Gewaltprävention, eine Stigmatisierung der Schulen. Ziel sei es, dass Meldeverhalten der Lehrkräfte zu verbessern, damit in Krisenfällen schnell geholfen werden könne. "Ich möchte eine Kultur des Hinschauens entwickeln", sagte Böhm.

Insgesamt zeige die Statistik, dass die Zahl der Vorfälle mit einer gefährlichen Körperverletzung im Verhältnis zu rund 220 000 Schülern auf staatlichen Hamburger Schulen gering ist. Auch sei laut dem Senator die Gewalt unter Jugendlichen deutlich zurückgegangen.

