Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist in der Nacht zu Sonnabend in Hamburg-Altona angeschossen worden. Der 39-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Er war der Polizei allerdings bekannt. Der 41-Jährige wurde wenige Stunden nach der Tat in einem Café in Hamburg-Lurup festgenommen.

"Die Tat könnte im Bereich eines Beziehungsdeliktes liegen", sagte ein Polizeisprecher. Zunächst müssten aber die Vernehmungen des Tatverdächtigen abgewartet werden. Der Mann wurde noch am Samstagvormittag in das Polizeipräsidium gebracht.