Hamburg (dpa/lno) - Eine Barkasse hat in der Nacht zu Sonnabend an den Hamburger Landungsbrücken gebrannt. Da das Boot in zweiter Reihe lag, wurden die Löscharbeiten erschwert, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte musste mit einem Löschboot von der Wasserseite aus gegen das Feuer vorgehen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die rund 30 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Auch die Ursache stand zunächst nicht fest.