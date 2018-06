Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Zoltan Stieber von Relegations-Gegner SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Nach Angaben des HSV vom Montagabend unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis 2017 bei den Hanseaten. "Der HSV ist ein großer Verein, Hamburg eine große Stadt - und für mich ist es eine große Chance, hier spielen zu dürfen. Ich freue mich auf die nächste Saison in der Bundesliga", sagte Stieber. Die Ablöse soll etwa 1,2 Millionen Euro betragen. Mit neun Toren machte Stieber in der vergangenen Zweitliga-Saison auf sich aufmerksam.

Ob Rafael van der Vaart demnächst noch für den HSV auflaufen wird, ist ungewiss. Der Kapitän will bleiben, die klammen Hamburger würden den mit 3,5 Millionen Euro teuren Topverdiener gern von der Gehaltsliste bekommen. Von Besiktas Istanbul gab es nur eine lockere Anfrage bei seinem Berater. Der Niederländer bereitet sich derzeit mit der Nationalelf auf die WM vor. "Der große Druck, der auf mir lastet, entweicht bei mir immer mehr. Es fühlt sich wie eine Befreiung, eine Erlösung an, dass wir den Abstieg verhindert haben", sagte der 31-Jährige der "Bild". Im "Kicker" betonte Trainer Mirko Slomka, van der Vaart müsse besonders an seiner Fitness arbeiten: "Es gibt keine Sonderrolle, wir werden jeden unter die Lupe nehmen."

