Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht offenbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Zoltan Stieber von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtet, liegt ein Vertragsentwurf bis 2017 für den 25-Jährigen schon beim Aufsichtsrat zur Zustimmung. Der Rat sollte möglicherweise noch im Tagesverlauf darüber abstimmen. Die Ablöse soll etwa 1,2 Millionen Euro betragen. Mit neun Toren machte Stieber in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam. Gegen den HSV musste er mit Fürth in der Relegation spielen.

Ob Rafael van der Vaart demnächst noch für den HSV auflaufen wird, ist ungewiss. Der Kapitän will bleiben, die klammen Hamburger würden den mit 3,5 Millionen Euro teuren Topverdiener gern von der Gehaltsliste bekommen. Von Besiktas Istanbul gab es nur eine lockere Anfrage bei seinem Berater. Der Niederländer bereitet sich derzeit mit der Nationalelf auf die WM vor. "Der große Druck, der auf mir lastet, entweicht bei mir immer mehr. Es fühlt sich wie eine Befreiung, eine Erlösung an, dass wir den Abstieg verhindert haben", sagte der 31-Jährige der "Bild". Im "Kicker" betonte Trainer Mirko Slomka, van der Vaart müsse besonders an seiner Fitness arbeiten: "Es gibt keine Sonderrolle, wir werden jeden unter die Lupe nehmen."