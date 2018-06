Hamburg (dpa) - Die Kaufpreise für Ferienimmobilien an der Nord- und Ostseeküste werden in diesem Jahr nach Einschätzung des Immobilienmaklers Engel & Völkers weiter leicht anziehen. Zwar pendelten sich nach einem rasanten Anstieg in vergangenen Jahren an etlichen Standorten die Preise auf hohem Niveau ein. Jedoch verteuerten sich mancherorts nachfragebedingt die Angebote für Immobilien aus der zweiten Reihe, resümierte das Maklerunternehmen aus Hamburg. Auf der Nordseeinsel Föhr sei die untere Preisschwelle für Ein- und Zweifamilienhäuser in sehr guten Lagen durchschnittlich um 100 000 Euro auf 550 000 Euro im 1. Quartal 2014 gestiegen.

Mitteilung Engel & Völkers