Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Roland Heintze hat den Einzug ins Europaparlament verpasst. "Er hat es nicht geschafft", sagte ein CDU-Sprecher am Montag. Insgesamt schicke die CDU 29 Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg, der CDU-Haushaltsexperte in der Hamburgischen Bürgerschaft sei jedoch nicht dabei. Wie knapp es ausgefallen sei, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien, die bundesweit mit jeweils einer Liste antreten, arbeitet die Union bei Europawahlen mit Landeslisten. Deren Auszählung ist so kompliziert, dass die Kandidaten in der Wahlnacht oft nicht wissen, ob sie gewonnen haben. Die CDU Hamburg erreichte bei der Europawahl 24,5 Prozent - 5,2 Punkte weniger als 2009.