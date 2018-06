Hamburg (dpa/lno) Das Winternotprogramm für die Lampedusa-Flüchtlinge an der St. Pauli Kirche endet am 2. Juni, und die Wohncontainer für die verbliebenen 24 Afrikaner werden dann abgebaut. Damit endet auch die Obdach, die Pastor Sieghard Wilm und Pastor Martin Paulekun den ursprünglich über 80 Flüchtlingen in ihrer Kirche seit einem Jahr gewährt haben. "Es wird hier weiterhin einen Zufluchtsort geben, die "Embassy of Hope" als Treffpunkt, Sprachkurse und soziale Aktivitäten", sagte Wilm am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Die bei den Behörden gemeldeten Flüchtlinge, die eine Duldung beantragt haben, werden in den nächsten Tagen in öffentliche Unterbringungen der Stadt umziehen. Diese liegen in Farmsen, Berne, Volksdorf und am Rübenkamp. Die Flüchtlinge, die sich nicht registriert haben, werden voraussichtlich in Notunterkünften untergebracht oder kommen bei Freunden unter.

Nach einem Jahr humanitärer Hilfe zieht Wilm eine Bilanz: "Wir haben hier soviel Menschlichkeit erfahren. Wir haben gespürt, wie stark wir sind." Diese Kraft werde auch nicht verpuffen, sondern weitergegeben werden. Eine Gruppe engagiere sich bereits für das geplante Asylheim in Harvestehude.

Der Pastor bat den Senat alle gesetzlichen und politischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Flüchtlingen Arbeit und ein Bleiberecht aus humanitären Gründen zu gewähren.