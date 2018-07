Hamburg (dpa/lno) - Am Vatertag trinken vor allem Jugendliche oft bis zur Besinnungslosigkeit: Die Zahl der jungen Komasäufer in Deutschland steigt nach einer Auswertung der DAK-Gesundheit an Christi Himmelfahrt drastisch an. Fast drei Mal so viele 16- bis 20-Jährige landeten dann mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus als im Jahresschnitt, wie die Kasse am Dienstag in Hamburg mitteilte. "Beim Blick auf alle Altersgruppen gab es dagegen an diesem Feiertag sogar einen leichten Rückgang." Das geht aus der Krankenhausstatistik der DAK-Gesundheit für die vergangenen fünf Jahre hervor. Die Zahlen beziehen sich auf beide Geschlechter.