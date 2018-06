Kiel (dpa/lno) - Die Opposition im Landtag sieht weiterhin Ungereimtheiten im Fall der umstrittenen Rückkehroption der Uni Flensburg für Bildungsministerin Waltraud Wende (parteilos). "Viele Nebelkerzen, wenig Aufklärung in der Sache", meinte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Christopher Vogt nach der Sondersitzung des Bildungsausschusses am Montagabend. "Wir haben zahlreiche Relativierungen und Selbstkorrekturen gehört, aber den Vorwurf der Selbstbegünstigung konnte die Landesregierung nicht ausräumen." Die CDU will nun die Akten prüfen und daran die Aussagen von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Wende messen.