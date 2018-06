Hamburg (dpa/lno) - Der neueste Mega-Airbus A380-800 der Lufthansa wird in der kommenden Woche auf den Namen "Hamburg" getauft. Damit werde der Name der Hansestadt künftig wieder auf den interkontinentalen Luftverkehrsstraßen und den größten Airports der Welt präsent sein, teilte die Lufthansa am Dienstag in Hamburg mit. Die Fluglinie tauft seit 1960 ihre Jets auf die Namen deutscher Städte und Gemeinden. Bislang trugen fünf Lufthansa-Flugzeuge den Namen "Hamburg", zuletzt eine 1990 getaufte Boeing 747-400. Der doppelstöckige Airbus A380 ist das weltweit größte Passagierflugzeug. Er wird für die Taufzeremonie durch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am kommenden Donnerstag den Hamburger Flughafen besuchen und mit Gästen zu einem Rundflug über Norddeutschland starten.