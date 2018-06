Hamburg (dpa/lno) - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland muss sich nach den Worten des ARD-Vorsitzenden Lutz Marmor immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen. "Wir müssen uns in der Tat immer wieder neu fragen: Was ist der Kern unseres Auftrags?", sagte Marmor am Mittwoch zu Beginn eines Symposiums der Historischen Kommission der ARD in Hamburg. Die 1954 gegründete Kommission befasst sich mit der Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Der ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant betonte, sein persönlicher Leitsatz sei: "Wir werden von allen bezahlt und schon von daher müssen wir für alle etwas bieten. Allerdings werden unsere Angebote nie allen gefallen können, aber zumindest sollte in der Vielfalt des Angebots für jeden etwas dabei sein." Zwangsläufig hätten auch alle eine Meinung dazu, sagte Marmor. "Es gibt nicht nur Millionen Bundestrainer, es gibt auch Millionen Programmdirektoren."

