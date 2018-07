Hamburg (dpa/lno) - Der Ire Michael Duffy verzichtet auf einen Start beim 85. deutschen Spring-Derby in Hamburg. Der 19-Jährige und seine Stute Westland Ruby tauchten am Sonntagmorgen nicht auf der Starterliste des mit 100 000 Euro dotierten Klassikers auf. Duffy hatte sich in Absprache mit seinem Trainer Shane Breen zu einem Verzicht entschieden, da der 1230 Meter lange und mit 17 Hindernissen bestückte Parcours möglicherweise zu schwer für die zehn Jahre alte Stute sein könnte. Der seit 1920 unveränderte Kurs gilt als einer der schwersten der Welt.

Duffy und Westland Ruby hatten in den Tagen zuvor beeindruckt. Das Paar hatte eine Gruppe des Eröffnungsspringens und beide Derby-Qualifikationen gewonnen. Dabei hatte das Duo vor allem mit seinem hohen Tempo beeindruckt. Duffy galt nach seinen drei Erfolgen als einer der Derby-Favoriten.

