Hamburg (dpa/lno) - Der SV Eichede steht als dritter Absteiger der Regionalliga Nord fest. Der Tabellen-17. hoffte noch auf Schützenhilfe durch Meister VfL Wolfsburg II, doch die Niedersachsen verloren ihr Relegationsduell gegen Sonnenhof-Großaspach am Sonntag mit 0:1 und verpassten damit den Aufstieg in die 3. Liga. Neben Eichede, das in der nächsten Saison in der Schleswig-Holstein-Liga an den Start geht, standen der SV Wilhelmshaven und Victoria Hamburg bereits als Absteiger fest.