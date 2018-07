Hamburg (dpa/lno) - Es ist alles sehr viel kleiner als beim richtigen Golf, aber deshalb nicht einfacher. Wer deutscher Meister im Microgolf werden will wie der Hamburger Patrick Schneider am Samstag in der Hansestadt, der braucht ebenfalls zwei ruhige Hände, Fingerspitzengefühl und ein gutes Auge. Schließlich ist so eine Spielfigur gerade einmal 11,23 Zentimeter groß. Zudem bildeten Tische und Stühle auf der Anlage im Haus der Jugend Stellingen natürliche Hindernisse auf dem Weg zum jeweiligen Grün. Darüber hinaus hatte der Veranstalter einige künstliche Sandbunker und Wasserlöcher auf die sechs Bahnen verteilt.

Am Ende standen für den 32-Jährigen 28 Schläge zu Buche. Dass er damit vier über Par lag, zeigt, wie anspruchsvoll Microgolf ist. "Für mich ist es immer eine Herausforderung, den Ball präzise zu spielen - so klein, wie dieser eben ist", sagte Schneider nach seinem Triumph. Stolz kann er auf seinen ersten Titel jedenfalls sein. Denn zu den Geschlagenen gehörte auch Weltmeister Sven-Ole Lüthke. Der ist wie Schneider ein Hamburger und setzte sich anschließend im Team-Wettbewerb zusammen mit Alexander Reinhardt gegen die Konkurrenz durch.

Golfen im Kleinformat