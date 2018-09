Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Besucherrekord ist das soziale Kulturprojekt "Millerntor Gallery" in Hamburg zu Ende gegangen. Rund 12 000 Besucher seien von Mittwoch bis Samstag zu der vierten Auflage der Veranstaltung ins Fußball-Stadion des FC St. Pauli geströmt, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Der Kunstverkauf für den guten Zweck habe mehr als 100 000 Euro eingebracht. Bei der Millerntor Gallery stellten 80 Künstler ihre Werke aus, darunter waren Projekte wie das Operndorf Afrika von Christoph Schlingensief. Die Erlöse gehen zu 70 Prozent an das Projekt Viva con Agua, das die Wasser- und Sanitärversorgung in Entwicklungsländern verbessern will.

