Hamburg (dpa) - Der Däne Lars Petersen hat das 56. deutsche Dressur-Derby gewonnen. Er setzte sich am Sonntag in Hamburg in der Prüfung mit Pferdewechsel gegen seine Landsfrau Mikala Münter Gundersen und die Schwedin Minna Telde durch. Erstmals fiel die Entscheidung im Dreier-Finale um das Derby ohne deutsche Reiter. Petersen sammelte mit seinem Wallach Willano, Münter Gundersens Pferd Capri und Teldes Deinhardt 3694 Punkte. Münter Gundersen kam auf 3658, Telde auf 3590 Zähler. Bestes Pferd war Capri (3662) vor Willano (3642) und Deinhardt (3638). Die deutschen Top-Reiter fehlten in Hamburg.

