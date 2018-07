Hamburg (dpa/lno) - Das neue Kreuzfahrtschiff der Hamburger Reederei Tui Cruises ist in der Elbmetropole angekommen. Es hat am Sonntagvormittag am Kreuzfahrtterminal in der Hafencity festgemacht. "Mein Schiff 3" ist das dritte Flottenmitglied und kommt aus der finnischen Werft zum Antrittsbesuch nach Hamburg. Am 12. Juni soll es von Schlagersängerin Helene Fischer am Kreuzfahrtterminal getauft werden und anschließend auf Jungfernfahrt gehen. An Bord ist Platz für 2500 Passagiere (1250 Kabinen) und rund 1000 Crew-Mitglieder. Tui Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Tui AG (Hannover) und des US-Kreuzfahrtkonzerns Royal Carribean Cruises Ltd.

