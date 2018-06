Hamburg (dpa) - Die Betriebsräte der Deutschen Post im Norden protestieren gegen die Arbeitsvertragspraxis ihres Unternehmens. Sie kritisierten am Dienstag in Hamburg vor allem die Einstellung von Mitarbeitern über fortlaufend befristete Arbeitsverträge. Das sei gängige Praxis, berichtete die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis. Rund 13 600 Mitarbeiter würden bundesweit unter anderem in der Brief- und Paketzustellung mit solchen Zeitverträgen beschäftigt, das sei ein Anteil von 11 Prozent.