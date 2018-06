Hamburg (dpa) - Die Wetter-Panne bei der "Tagesschau" vom Sonntagabend hat vermutlich technische Ursachen. Nach bisherigem Stand sei ein Schnittstellen-Problem dafür verantwortlich gewesen, sagte eine NDR-Sprecherin am Dienstag in Hamburg. Der Computerbefehl, den Beitrag der Wetterredaktion in Frankfurt zu laden, habe daher sein Ziel nicht erreicht. Die Sprecherin betonte: "An der Identifikation der genauen Fehlerquelle wird gearbeitet."

Millionen Zuschauer hatten am Sonntagabend keinen Wetterbericht zu sehen bekommen, obwohl Chefsprecher Jan Hofer (62) es gegen Ende der 20-Uhr-Ausgabe noch ankündigt hatte. "Mit dem neuen Studio hat das nichts zu tun, denn an der Videobearbeitung von ARD-aktuell hat sich nichts geändert", hatte der Erste Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, bereits am Tag nach der Panne erklärt.

