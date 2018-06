Hamburg (dpa) - In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie wächst die Zuversicht. Bei einer Umfrage mehrerer Arbeitgeberverbände beurteilten 83 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage entweder als gut oder als befriedigend, teilte der federführende Verband Nordmetall am Dienstag in Hamburg mit. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage im vergangenen Herbst. Die Auslastung der Kapazitäten liege mit 87,2 Prozent im langjährigen Durchschnitt. Immerhin 28 Prozent der Betriebe wollten laut Umfrage die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöhen. Insgesamt habe die Branche einen Gang zugelegt, sei jedoch von ihrer Höchstgeschwindigkeit noch weit entfernt, sagte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch.

Pressemitteilung