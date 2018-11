Hamburg (dpa/lno) - Mit T-Shirt und kurzer Hose, dafür ohne Führerschein ist ein Motorradfahrer mit 151 Stundenkilometern in einer Tempo-50-Zone in Hamburg geblitzt worden. Die Polizei stellte den Fahrer einige Zeit später, als er aus einer Kneipe kam. Der 30-Jährige habe zunächst abgestritten, der Fahrer gewesen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten ihm mitteilten, dass er bei der Kontrolle am Dienstagabend fotografiert worden sei, verweigerte der 30-Jährige die Aussage. Wie sich zeigte aus gutem Grund: Sein Führerschein war ihm bereits entzogen worden. Jetzt muss der Mann nach Polizeiangaben mit weiteren drei Monaten Fahrverbot, weiteren zwei Punkten in Flensburg und 680 Euro Bußgeld rechnen.

Pressemitteilung der Polizei