Hamburg (dpa/lno) - Nach der Frauen-Union in der CDU hat sich nun auch die Junge Union für Dietrich Wersich als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr ausgesprochen. Der Landesvorstand der CDU-Jugendorganisation habe sich einstimmig auf den früheren Sozialsenator und jetzigen Oppositionsführer in der Bürgerschaft festgelegt, erklärte JU-Landeschef Carsten Ovens am Donnerstag. "Sein Engagement für die Freie und Hansestadt Hamburg kann gerade für junge Menschen als Vorbild dienen." Einen Tag zuvor hatte bereits die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Marita Meyer-Kainer, erklärt: "Die Frauen Union möchte (...), dass Dietrich Wersich als Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl 2015 antritt."