Hamburg (dpa) - Die deutsch-türkische Autorin und Journalistin Hatice Akyün kann sich nicht vorstellen, noch einmal in die Türkei zu ziehen. "Nein, auf keinen Fall. Menschlich kann ich es mir vorstellen, aber aus politischen Gründen nicht", sagte die 44-Jährige der Nachrichtenagentur dpa. 2012 lebte Akyün, die im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, für sechs Monate in Istanbul. Dabei habe sie festgestellt, dass sie ein ganz anderes Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit habe. "Ich fühle mich dort nicht mehr zugehörig", erklärte Akyün. Am 12. Juni feiert die Verfilmung ihres autobiografischen Romans "Einmal Hans mit scharfer Soße" in Deutschland Kinopremiere.