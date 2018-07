Hamburg (dpa) - Karl Gernandt, designierter Aufsichtsratschef der neuen HSV Fußball AG, hat eine ernüchternde Bestandsaufnahme beim Bundesligisten gemacht. "Die Arbeitsliste ist viel, viel länger als ich gedacht habe. In den letzten fünf Jahren ist es drunter und drüber gegangen. Das aufzuarbeiten, wird lange dauern", sagte der 53-Jährige der "Bild"-Zeitung. Weiter formulierte er in derber Wortwahl: "Wenn man das Tohuwabohu sieht, da kriegt man Hautausschlag. Wer hält dafür eigentlich den Kopf gerade?"

Gernandt will eine rasche Einigung zwischen dem möglichen zukünftigen Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer und dessen derzeitigen Arbeitgeber Zenit St. Petersburg: "In den nächsten acht, maximal 14 Tagen möchten wir die Mannschaft präsentieren." Ob Sportdirektor Oliver Kreuzer dann noch zum Führungsteam des Hamburger SV gehört, wollte Gernandt nicht beantworten: "Die Frage muss man Beiersdorfer stellen. Er ist der Chef im Ring. Ich weiß nur, dass er sich mit seinem möglichen Umfeld im Moment austauscht." In Hamburger Medien wird derzeit der frühere HSV-Kapitän Nico Hoogma als Nachfolge-Kandidat gehandelt.