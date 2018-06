Hamburg (dpa/lno) - Autor Ulrich Wickert (71) besäße am liebsten ein Hotel. "So ein kleines in den Hügeln Südfrankreichs, mit Meerblick und guter Küche", sagte der Ex-"Tagesthemen"-Moderator der Wochenzeitung "Die Zeit". Sein Hotel sollte modern, aber "nicht so chichi" sein, meinte Wickert, der dann einen Geschäftsführer einstellen und sich selbst den ganzen Tag zu den Gästen gesellen würde. Der Vater von Zwillingen genießt als Hotelgast selbst vor allem die Gastfreundschaft: "Ich liebe es, wenn der Portier schon vor der Tür mit dem Zimmerschlüssel winkt - und der Barmann weiß, welchen Whisky ich jetzt trinken will."