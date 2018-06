Kassel (dpa/lno) - Wegen eines geplatzten Vorderreifens ist ein Lieferwagen am Freitag auf der Autobahn 7 bei Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Der 41 Jahre alte Fahrer aus Hamburg wurde bei dem Unfall schwer, aber "offenbar nicht lebensgefährlich" verletzt, wie die Polizei Kassel mitteilte. Wegen der Kollision zwischen den Abfahrten Lutterberg und Kassel-Nord mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt werden.

Mitteilungen Polizei Kassel