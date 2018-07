Hamburg (dpa/lno) - Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Hamburg-Fuhlsbüttel schwer verletzt worden. Der 28-Jährige sei mit einem Auto zusammengestoßen, als dieses nach links abbiegen wollte, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.